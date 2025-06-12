ПВО рф с начала полномасштабной войны уничтожило свыше 80 тыс. воздушных целей - путин

российский диктатор владимир путин заявил, что с начала полномасштабной войны против Украины российские силы ПВО якобы уничтожили более 80 тысяч воздушных целей, включая тысячи западных ракет и реактивных снарядов, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Силами ПВО с начала специальной военной операции уничтожено более 80 тыс. воздушных целей. Из них 7,5 тыс. - это современные оперативно-тактические и крылатые ракеты, а также реактивные снаряды преимущественно почти на 100% западного производства - сказал путин.

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На совещании, посвященном госпрограмме рф по вооружению на 2027-2036 годы путин отметил, что задачей является "сформировать новую долгосрочную программу по всему комплексу систем и образцов вооружений, в том числе и прежде всего перспективных".