ППО рф з початку повномасштабної війни знищило понад 80 тис. повітряних цілей - путін

російський диктатор володимир путін заявив, що з початку повномасштабної війни проти України російські сили ППО нібито знищили понад 80 тисяч повітряних цілей, включно з тисячами західних ракет і реактивних снарядів, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Силами ППО з початку спеціальної військової операції знищено понад 80 тис. повітряних цілей. З них 7,5 тис. - це сучасні оперативно-тактичні та крилаті ракети, а також реактивні снаряди переважно майже на 100% західного виробництва - сказав путін.

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На нараді, присвяченій держпрограмі рф з озброєння на 2027-2036 роки путін зазначив, що завданням є "сформувати нову довгострокову програму по всьому комплексу систем та зразків озброєнь, у тому числі й насамперед перспективних".