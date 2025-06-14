Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували 1130 росіян та 52 артсистеми

За добу 13 червня російські війська втратили на війні з Україною 1130 солдатів та 52 артсистеми. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.06.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1002690 (+1130) осіб ліквідовано

танків ‒ 10937 (+3)

бойових броньованих машин ‒ 22798 (+7)

артилерійських систем ‒ 29157 (+52)

РСЗВ ‒ 1417 (+1)

засоби ППО ‒ 1185 (+1)

літаків ‒ 416 (0)

гелікоптерів ‒ 337 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 40586 (+79)

крилаті ракети ‒ 3337 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 51928 (+107)

спеціальна техніка ‒ 3914 (0)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

На думку аналітиків ISW, російський диктатор володимир путін буде готовий до "повзучого" просування в Україні, доки не закінчиться людський ресурс. За словами експертів, путін вірить, що росія може "воювати роками, незважаючи на будь-які санкції".

175 боєзіткнень за добу: росіяни атакують на кількох напрямках фронту - Генштаб