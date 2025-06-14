Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували 1130 росіян та 52 артсистеми
Київ • УНН
За даними Генштабу ЗСУ, 13 червня російські війська втратили 1130 солдатів та 52 артсистеми. Загальні втрати ворога перевищили мільйон осіб.
За добу 13 червня російські війська втратили на війні з Україною 1130 солдатів та 52 артсистеми. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.06.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1002690 (+1130) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10937 (+3)
- бойових броньованих машин ‒ 22798 (+7)
- артилерійських систем ‒ 29157 (+52)
- РСЗВ ‒ 1417 (+1)
- засоби ППО ‒ 1185 (+1)
- літаків ‒ 416 (0)
- гелікоптерів ‒ 337 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 40586 (+79)
- крилаті ракети ‒ 3337 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 51928 (+107)
- спеціальна техніка ‒ 3914 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
На думку аналітиків ISW, російський диктатор володимир путін буде готовий до "повзучого" просування в Україні, доки не закінчиться людський ресурс. За словами експертів, путін вірить, що росія може "воювати роками, незважаючи на будь-які санкції".
175 боєзіткнень за добу: росіяни атакують на кількох напрямках фронту - Генштаб13.06.25, 23:18 • 3110 переглядiв