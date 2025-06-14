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Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували 1130 росіян та 52 артсистеми

Київ • УНН

 • 1438 перегляди

За даними Генштабу ЗСУ, 13 червня російські війська втратили 1130 солдатів та 52 артсистеми. Загальні втрати ворога перевищили мільйон осіб.

Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували 1130 росіян та 52 артсистеми

За добу 13 червня російські війська втратили на війні з Україною 1130 солдатів та 52 артсистеми. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.06.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1002690 (+1130) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10937 (+3)
      • бойових броньованих машин ‒ 22798 (+7)
        • артилерійських систем ‒ 29157 (+52)
          • РСЗВ ‒ 1417 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1185 (+1)
              • літаків ‒ 416 (0)
                • гелікоптерів ‒ 337 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 40586 (+79)
                    • крилаті ракети ‒ 3337 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 51928 (+107)
                            • спеціальна техніка ‒ 3914 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

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                              Вадим Хлюдзинський

                              Вадим Хлюдзинський

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                              Gas TTF
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