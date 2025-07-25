Потери врага: за сутки российские войска недосчитались почти тысячи солдат и двух крылатых ракет
Киев • УНН
За сутки 24 июля российские войска потеряли 980 солдат и 2 крылатые ракеты. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.07.25 составляют 1047250 человек.
За сутки 24 июля российские войска потеряли на войне с Украиной 980 солдат и 2 крылатые ракеты. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.07.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1047250 (+980) человек ликвидировано
- танков ‒ 11049 (+3)
- боевых бронированных машин ‒ 23052 (+5)
- артиллерийских систем ‒ 30777 (+31)
- РСЗО ‒ 1446 (0)
- средства ПВО ‒ 1201 (+2)
- самолетов ‒ 421 (0)
- вертолетов ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 47834 (+196)
- крылатые ракеты ‒ 3535 (+2)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 56213 (+76)
- специальная техника ‒ 3935 (0)
Данные уточняются.
Напомним
Министр обороны Денис Шмыгаль и первый вице-премьер-министр - глава Минцифры Михаил Федоров обсудили масштабирование "антишахедных" решений и дерегуляцию передачи и списания дронов: "создадим новые продукты, которые помогут остановить врага".
Financial Times: Война в Украине определит будущее всего мира23.07.25, 06:12 • 105355 просмотров