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Потери врага: за сутки российские войска недосчитались почти тысячи солдат и двух крылатых ракет

Киев • УНН

 • 1266 просмотра

За сутки 24 июля российские войска потеряли 980 солдат и 2 крылатые ракеты. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.07.25 составляют 1047250 человек.

Потери врага: за сутки российские войска недосчитались почти тысячи солдат и двух крылатых ракет

За сутки 24 июля российские войска потеряли на войне с Украиной 980 солдат и 2 крылатые ракеты. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.07.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1047250 (+980) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11049 (+3)
      • боевых бронированных машин ‒ 23052 (+5)
        • артиллерийских систем ‒ 30777 (+31)
          • РСЗО ‒ 1446 (0)
            • средства ПВО ‒ 1201 (+2)
              • самолетов ‒ 421 (0)
                • вертолетов ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 47834 (+196)
                    • крылатые ракеты ‒ 3535 (+2)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 56213 (+76)
                            • специальная техника ‒ 3935 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Министр обороны Денис Шмыгаль и первый вице-премьер-министр - глава Минцифры Михаил Федоров обсудили масштабирование "антишахедных" решений и дерегуляцию передачи и списания дронов: "создадим новые продукты, которые помогут остановить врага".

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                              Вадим Хлюдзинский

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
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                              Gas TTF
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