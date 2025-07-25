Втрати ворога: за добу російські війська недорахувались майже тисячі солдатів та двох крилатих ракет
Київ • УНН
За добу 24 липня російські війська втратили 980 солдатів та 2 крилаті ракети. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.07.25 становлять 1047250 осіб.
За добу 24 липня російські війська втратили на війні з Україною 980 солдатів та 2 крилаті ракети. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.07.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1047250 (+980) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11049 (+3)
- бойових броньованих машин ‒ 23052 (+5)
- артилерійських систем ‒ 30777 (+31)
- РСЗВ ‒ 1446 (0)
- засоби ППО ‒ 1201 (+2)
- літаків ‒ 421 (0)
- гелікоптерів ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 47834 (+196)
- крилаті ракети ‒ 3535 (+2)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 56213 (+76)
- спеціальна техніка ‒ 3935 (0)
Дані уточнюються.
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