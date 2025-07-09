Поставки российской нефти упали до минимального показателя с февраля

Объемы поставок нефти, добытой в России, упали до самого низкого показателя с февраля 2025 года. Сокращение экспорта объясняется более быстрым ростом объемов переработки на НПЗ по сравнению с производством. Об этом информирует издание Bloomberg, передает УНН.

Детали

Отмечается, что за четыре недели до 6 июля средний объем морских поставок нефти составил 3,12 млн баррелей в сутки (на 3% меньше, чем за период до 29 июня).

При этом объемы добычи нефти увеличились примерно на 60 тысяч баррелей в день — примерно треть от общего увеличения целевого показателя добычи РФ в рамках ОПЕК+. В то же время объем переработки нефти на российских НПЗ вырос на 140 тысяч баррелей в сутки.

Увеличение добычи, разрешенное России в рамках соглашения ОПЕК+, ограничено более глубокими сокращениями, которые она обязалась провести для компенсации прошлого перепроизводства. Согласно текущим планам, объем этих сокращений будет продолжать расти до сентября, что, вероятно, еще больше ограничит количество дополнительной нефти, доступной для экспорта - говорится в сообщении.

Как пишет издание, падение нефтяного экспорта России подчеркивает разрыв, открывающийся между большим заявленным увеличением добычи группы ОПЕК+ и гораздо меньшими дополнительными объемами, которые фактически поступают на международный рынок "черного золота".

По информации Bloomberg, согласно данным отслеживания судов и отчетов портовых агентов, за неделю до 6 июля 30 танкеров загрузили 22,96 млн баррелей российской сырой нефти (на предыдущей неделе этот показатель составлял 21 млн баррелей, загруженных на 28 судов).

Напомним

Переговоры по снижению верхней границы цены на российскую нефть с 60 до 50 долларов США продолжаются. Журналист Radio Liberty Рикард Юзвяк сообщает о наличии импульса для этого решения.

Цены на нефть упали после неожиданного увеличения добычи ОПЕК+