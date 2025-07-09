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Постачання російської нафти впали до мінімального показника з лютого

Київ • УНН

 • 296 перегляди

Обсяги морських постачань російської нафти впали до 3,12 млн барелів на добу, що є найнижчим показником з лютого 2025 року. Це скорочення пояснюється швидшим зростанням переробки на НПЗ порівняно з видобутком.

Постачання російської нафти впали до мінімального показника з лютого

Обсяги постачань нафти, видобутої в росії, впали до найнижчого показника з лютого 2025 року. Скорочення експорту пояснюється більш швидким ростом обсягів переробки на НПЗ у порівнянні з виробництвом. Про це інформує видання Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що за чотири тижні до 6 липня середній обсяг морських постачань нафти становив 3,12 млн барелів на добу (на 3% менше, ніж за період до 29 червня).

При цьому обсяги видобутку нафти збільшилися приблизно на 60 тисяч барелів на день — приблизно третина від загального збільшення цільового показника видобутку рф у рамках ОПЕК+. Водночас обсяг переробки нафти на російських НПЗ зріс на 140 тисяч барелів на добу.

Збільшення видобутку, дозволене Росії в рамках угоди ОПЕК+, обмежене більш глибокими скороченнями, які вона зобов’язалася провести для компенсації минулого перевиробництва. Згідно з поточними планами, обсяг цих скорочень продовжуватиме зростати до вересня, що, ймовірно, ще більше обмежить кількість додаткової нафти, доступної для експорту

- йдеться у дописі.

Як пише видання, падіння нафтового експорту росії підкреслює розрив, що відкривається між більшим заявленим збільшенням видобутку групи ОПЕК+ і набагато меншими додатковими обсягами, які фактично надходять на міжнародний ринок "чорного золота".

За інформацією Bloomberg, згідно з даними з відстеження суден і звітів портових агентів, за тиждень до 6 липня 30 танкерів завантажили 22,96 млн барелів російської сирої нафти (попереднього тижня цей показник становив 21 млн барелів, завантажених на 28 суден).

Нагадаємо

Переговори щодо зниження верхньої межі ціни на російську нафту з 60 до 50 доларів США тривають. Журналіст Radio Liberty Рікард Юзвяк повідомляє про наявність імпульсу для цього рішення.

Ціни на нафту впали після несподіваного збільшення видобутку ОПЕК+07.07.25, 08:10 • 1429 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Економіка
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