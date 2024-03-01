Поставки оружия из КНДР в россию приостановлені - анализ NK Pro

Российский корабль снова присоединился к торговле оружием с Северной Кореей, но операция была приостановлена. Об этом пишет сеульское информационное агентство NK Pro, их предположения основаны на анализе спутниковых снимков Planet Labs., передаёт УНН.

Детали

Согласно анализу NK Pro, российское грузовое судно недавно вновь присоединилось к предполагаемой операции по доставке оружия в Северную Корею после трехмесячного перерыва, заменив другое, которое недавно отправилось в китайский порт для возможного технического обслуживания.

Но вскоре после того, как в начале февраля компания перевезла контейнеры из северокорейского порта Расон в российский порт Восточный, вся морская операция, похоже, была приостановлена. российские корабли, связанные с поставкой оружия, вдруг перестали появляться в обоих портах.

Уже почти три недели из КНДР не доставляются контейнеры, в которых, как считают западные и южнокорейские разведчики и военные эксперты, перевозились снаряды, используемые российскими войсками в Украине.

Эксперты не знают, в чем причина остановки поставок:

Возможно, операции приостановлены из-за производственных задержек в Северной Корее или других логистических проблем. Также нельзя исключить, что оружие перевозится в россию воздушным или железнодорожным путем через общую границу.

Отмечается, что по данным аналитиков NK Pro поставки из корейского порта Раджин осуществлялись с конца августа, в них с разной интенсивностью участвовали четыре контейнеровоза – "Майя 1", "Ангара", "Мария" и Lady R.

Судна совершили в Северную Корею минимум 32 рейса. Они курсировали между Раджином и двумя портами в Приморском крае – в поселке Дунай в бухте Конюшкова и портом Восточный под Находкой. Грузы затем доставлялись по железной дороге в Тихорецк Краснодарского края, расположенный в 200 км от восточного берега Азовского моря.

Российские медиа, также среагировавшие на историю с поставками оружия с Кореи отмечают, что ранее "Майю 1", "Ангару" и "Марию" идентифицировали эксперты из Королевского объединенного института оборонных исследований, венской организации Open Nuclear Network и британская военная разведка.

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В частности по данным NK Pro, контейнеровоз Lady R занимался перевозками до конца октября, затем находился во Владивостоке (по-видимому, для планового ремонта), 16 января получил сертификат в том числе на перевозку опасных грузов и затем совершил еще один рейс, побывав в Раджине 4 февраля. Последний рейс российских суден зафиксировали 12 февраля: в Раджин пришла "Майя-1". С тех пор спутники не зафиксировали ни одного рейса в корейский порт.

Отмечается так же, что в порт не подвозили новые контейнеры и по железной дороге. А выгруженные с Lady R и "Майи-1" контейнеры остаются на пирсе.

Можно предположить, что они пусты и нет необходимости доставлять их адресатам в Северной Корее. – пишут эксперты NK Pro.

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Дополнительно

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