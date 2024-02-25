Президент: использование рф северокорейских ракет и иранских дронов свидетельствует, что они также испытывают дефицит вооружения

Использование россией артснарядов и ракет из Северной Кореи, а также иранских "шахедов" свидетельствует, что этот год для рф также переломный и, что они также испытывают дефицит вооружения и снаряжения к нему. Об этом на пресс-конференции заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

Есть отчеты и есть доказательства - так и есть - россияне использовали артиллерию Северной Кореи, а также использовали ракет и наносили ими удары по Украине. И что с этим сделаешь? Поддерживать Украину. А то, что передавала Северная Корея россии - они и будут передавать. Они не будут передавать, думаю, больше того объема о котором нам известно, потому что мы знаем общий объем их артиллерии, кстати, Советского Союза артиллерии. И мы понимаем сколько они им передали. Кажется, 1,5 миллиона они решили им передать - это общая сумма артснарядов. Сколько ракет - неизвестно. Они их использовали - это факт, - сказал Зеленский.

Детали

Но президент видит в этом и положительный момент. По его словам, если россия берется за иранские "шахеды", за советскую артиллерию Северной Кореи, если они берутся за их ракеты - это говорит, что для них это год также переломный, у них также большой дефицит.

Напомним

Ракеты производства КНДР, которые рф применяла во время ударов по Украине, практически идентичны российским ракетам "Искандер-М", хотя и имеют свою специфику. Об этом рассказал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.

