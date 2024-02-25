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Президент: використання рф північнокорейських ракет і іранських дронів свідчить, що вони також відчувають дефіцит озброєння

Київ • УНН

 • 25046 перегляди

Використання росією північнокорейських ракет і іранських безпілотників свідчить про те, що вона також відчуває нестачу озброєння і техніки.

Президент: використання рф північнокорейських ракет і іранських дронів свідчить, що вони також відчувають дефіцит озброєння

Використання росією артснарядів та ракет з Північної Кореї, а також іранських "шахедів" свідчить, що цей рік для рф також переломний і, що вони також відчувають дефіцит озброєння та спорядження до нього. Про це на пресконференції заявив Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.

Є звіти і є докази – так і є – росіяни використовували артилерію Північної Кореї, а також використовували ракет і наносили ними удари по Україні. І що з цим зробиш? Підтримувати Україну. А те, що передавала Північна Корея росії – вони й будуть передавати. Вони не будуть передавати, думаю, більше отого об’єму про який нам відомо, тому що ми знаємо загальний об’єм їх артилерії, до речі, Радянського Союзу артилерії. І ми розуміємо скільки вони їм передали. Здається, 1,5 мільйони вони вирішили їм передати – це загальна сума артснарядів. Скільки ракет – невідомо. Вони їх використовували – це факт,

- сказав Зеленський.

Деталі

Але президент вбачає в цьому і позитивний момент. За його словами, якщо росія береться за іранські "шахеди", за радянську артилерію Північної Кореї, якщо вони беруться за їх ракети – це говорить, що для них це рік також переломний, у них також великий дефіцит.

Нагадаємо

Ракети виробництва КНДР, які рф застосовувала під час ударів по Україні, практично ідентичні російським ракетам "Іскандер-М", хоча й мають свою специфіку. Про це розповів директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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