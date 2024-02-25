Президент: використання рф північнокорейських ракет і іранських дронів свідчить, що вони також відчувають дефіцит озброєння

Використання росією артснарядів та ракет з Північної Кореї, а також іранських "шахедів" свідчить, що цей рік для рф також переломний і, що вони також відчувають дефіцит озброєння та спорядження до нього. Про це на пресконференції заявив Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.

Є звіти і є докази – так і є – росіяни використовували артилерію Північної Кореї, а також використовували ракет і наносили ними удари по Україні. І що з цим зробиш? Підтримувати Україну. А те, що передавала Північна Корея росії – вони й будуть передавати. Вони не будуть передавати, думаю, більше отого об’єму про який нам відомо, тому що ми знаємо загальний об’єм їх артилерії, до речі, Радянського Союзу артилерії. І ми розуміємо скільки вони їм передали. Здається, 1,5 мільйони вони вирішили їм передати – це загальна сума артснарядів. Скільки ракет – невідомо. Вони їх використовували – це факт,