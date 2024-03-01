Поставки зброї з КНДР до росії призупинені- аналіз NK Pro

Російський корабель знову приєднався до торгівлі зброєю з Північною Кореєю, але операція була припинена. Про це пише сеульське інформаційне агентство NK Pro, їхні припущення ґрунтуються на аналізі супутникових знімків Planet Labs, передає УНН.

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Згідно з аналізом NK Pro, російське вантажне судно нещодавно знову долучилося до передбачуваної операції з доставки зброї в Північну Корею після тримісячної перерви, замінивши інше, яке нещодавно вирушило в китайський порт для можливого технічного обслуговування.

Але незабаром після того, як на початку лютого компанія перевезла контейнери з північнокорейського порту Расон до російського порту Східний, усю морську операцію, схоже, було припинено. російські кораблі, пов'язані з постачанням зброї, раптом перестали з'являтися в обох портах.

Уже майже три тижні з КНДР не доставляють контейнерів, у яких, як вважають західні та південнокорейські розвідники і військові експерти, перевозили снаряди, які використовують російські війська в Україні.

Експерти не знають, у чому причина зупинки поставок:

Можливо, операції припинені через виробничі затримки в Північній Кореї або інші логістичні проблеми. Також не можна виключити, що зброю перевозять до Росії повітряним або залізничним шляхом через спільний кордон.

Зазначається, що, за даними аналітиків NK Pro, поставки з корейського порту Раджин здійснювали з кінця серпня, у них із різною інтенсивністю брали участь чотири контейнеровози - "Майя 1", "Ангара", "Марія" і Lady R.

Судна здійснили в Північну Корею щонайменше 32 рейси. Вони курсували між Раджином і двома портами в Приморському краї - у селищі Дунай у бухті Конюшкова і портом Східний під Находкою. Вантажі потім доставляли залізницею в Тихорецьк Краснодарського краю, розташований за 200 км від східного берега Азовського моря.

Російські медіа, які також зреагували на історію з поставками зброї з Кореї, зазначають, що раніше "Майю 1", "Ангару" і "Марію" ідентифікували експерти з Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень, віденської організації Open Nuclear Network і британська військова розвідка.

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Зокрема, за даними NK Pro, контейнеровоз Lady R займався перевезеннями до кінця жовтня, потім перебував у Владивостоці (мабуть, для планового ремонту), 16 січня отримав сертифікат, зокрема, на перевезення небезпечних вантажів, і потім здійснив ще один рейс, побувавши в Раджині 4 лютого. Останній рейс російських суден зафіксували 12 лютого: у Раджин прийшла "Майя-1". Відтоді супутники не зафіксували жодного рейсу в корейський порт.

Зазначається також, що в порт не підвозили нові контейнери і залізницею. А вивантажені з Lady R і "Майї-1" контейнери залишаються на пірсі.

Можна припустити, що вони порожні і немає необхідності доставляти їх адресатам у Північній Кореї. - пишуть експерти NK Pro.

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Додатково

Восени США повідомляли, що КНДР поставила Росії 1 млн снарядів. У січні Bloomberg повідомляв про 2 млн снарядів і кілька балістичних ракет із посиланням на оцінку південнокорейської розвідки. КНДР відправила в Росію приблизно 6700 контейнерів, у яких містилося приблизно 3 млн 152-міліметрових снарядів, заявив нещодавно міністр оборони Південної Кореї Сін Вон Сік.