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Актуальное
Посольство Украины: число граждан, которые хотят вернуться из Афганистана, растет ежеминутно. Сейчас их уже 91

Посольство Украины: число граждан, которые хотят вернуться из Афганистана, растет ежеминутно. Сейчас их уже 91

Киев  •  УНН

 • 40898 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. В настоящее время 91 человек обратился в посольство за помощью и выразил желание быть эвакуированными из Афганистана. Об этом сообщили УНН в посольстве Украины в Республике Таджикистан и Исламской Республике Афганистан.

Цитата:

"В настоящее время 91 человек обратились в посольство за помощью и выразили желание быть эвакуированными из Афганистана. Цифра постоянно меняется. По состоянию на 10:00 было - 57", - сообщили в посольстве.

Сейчас речь идет о 90 украинцах афганского происхождения и членах их семей, уточнил УНН пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Детали

В то же время дипломаты сообщили, что посольство не располагает информацией о погибших или пострадавших украинцах в результате боевых действий.

"Надеемся и уверены, что таких и не будет. Посольство совместно с МИД, другими компетентными органами Украины работает по организации новых эвакуационных рейсов и других вариантов эвакуации", - отметили в дипучреждении.

Добавим

Ранее сегодня УНН сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, что уже 78 граждан Украины и члены их семей обратились с просьбой эвакуировать их с территории Афганистана.

Что было ранее

Президент Владимир Зеленский накануне заявил, что из Афганистана украинским самолетом всего вывезли почти 80 человек.

По данным МИД, речь идет о 79 гражданах Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии, Таджикистана, среди них были и совсем маленькие дети. Известно, что украинцев на борту было 8.

Дополнение

В аэропорту Кабула прекратили все коммерческие рейсы. Однако, в аэропорту — хаос из-за толп желающих покинуть страну.

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они вошли в Кабул.

Представитель “Талибана” заявил, что движение ждет “мирной передачи власти” в “последующие несколько дней”.

Председателем переходного правительства Афганистана должны были назначить экс-главу МВД страны Али Ахмада Джалали, сообщал телеканал Al Arabiya. Однако, в воскресенье два представителя талибов заявили агентству Reuters, что в Афганистане не будет переходного правительства и что группировка ожидает полной передачи власти.

Между тем, талибы уже предложили иностранцам покинуть страну. Иностранные граждане в Кабуле должны выехать или встать на учет будущих инстанций талибов.

США и Германия 15 августа переместили своих граждан, в том числе и сотрудников дипмиссий в аэропорт Кабула. Также об этом сообщила Франция. ФРГ, по сообщениям, закрыла свое посольство в Кабуле. Швеция также заявляла об эвакуации своих граждан и дипломатов, как и Чехия, Великобритания, Италия и другие страны.

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