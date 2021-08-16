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Посольство України: кількість громадян, які хочуть повернутись з Афганістану, зростає щохвилини. Наразі їх вже 91

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. На теперішній час 91 особа звернулася до посольства по допомогу та висловила бажання бути евакуйованими з Афганістану. Про це УНН повідомили у посольстві України в Республіці Таджикистан та Ісламській Республіці Афганістан.

Цитата:

“На теперішній час 91 чоловік звернулись до посольства по допомогу та висловили бажання бути евакуйованими з Афганістану. Цифра постійно змінюється. Станом на 10:00 було — 57”, — повідомили в посольстві.

Зараз йдеться про 90 українців афганського походження та членів їхніх родин, уточнив УНН речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Деталі

Водночас дипломати повідомили, що посольство не має інформації про загиблих чи постраждалих українців внаслідок бойових дій.

“Сподіваємось і впевнені, що таких і не буде. Посольство спільно з МЗС, іншими компетентними органами України працює щодо організації нових евакуаційних рейсів та інших варіантів евакуації”, — наголосили у дипустанові.

Додамо

Раніше сьогодні УНН повідомили у Міністерстві закордонних справ України, що вже 78 громадян України та члени їх сімей звернулися з проханням евакуювати їх з території Афганістану.

Що було раніше

Президент Володимир Зеленський напередодні заявив, що з Афганістану українським літаком всього вивезли майже 80 осіб.

За даними МЗС, йдеться про 79 громадян України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії, Таджикистану, серед них були і зовсім малі діти. Відомо, що українців на борту було 8.

Доповнення

В аеропорту Кабула припинили всі комерційні рейси. Однак, на летовищі - хаос через натовпи охочих покинути країну.

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони увійшли в Кабул.

Представник “Талібану” заявив, що рух чекає “мирної передачі влади” у “наступні кілька днів”.

Головою перехідного уряду Афганістану мали б призначити ексголову МВС країни Алі Ахмада Джалалі, повідомляв телеканал Al Arabiya. Однак, у неділю два представники талібів заявили агентству Reuters, що в Афганістані не буде перехідного уряду і що угруповання очікує повної передачі влади.

Тим часом, таліби вже запропонували іноземцям покинути країну. Іноземні громадяни в Кабулі повинні виїхати або встати на облік майбутніх інстанцій талібів.

США і Німеччина 15 серпня перемістили своїх громадян, у тому числі і працівників дипмісій в аеропорт Кабула. Також про це повідомила Франція. ФРН, за повідомленнями, закрила своє посольство в Кабулі. Швеція також заявляла про евакуацію своїх громадян і дипломатів, як і Чехія, Велика Британія, Італія та інші країни.

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