Посольство США призвало быть осторожными из-за возможных протестов в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине предупредило о возможных протестах на территории страны и призвало избегать демонстраций. Об этом говорится в сообщении посольства, передает УНН.
В посольстве США напомнили об акции протеста возле посольства России в Киеве, которая состоялась минувшей ночью после инцидента в Азовском море.
"У протестующих произошли столкновения с полицией, они подожгли шины и транспортное средство. Протесты продолжались сегодня в посольстве. Кроме того, об акциях также сообщали российские консульства в Харькове и Одессе", - говорится в сообщении.
В посольстве ожидают, что в Украине могут пройти дальнейшие акции протеста.
"Даже мирные демонстрации могут перерасти в насилие без предупреждения и к ним могут участвовать мелкие преступники и хулиганы. Учитывайте, что возле российских дипломатических учреждений и ведомств осложненная ситуация. Также будьте готовы к возможному перекрытию улиц и обысков", - говорится в сообщении.
В посольстве призвали своих граждан избегать демонстраций, следовать инструкциям правоохранителей, обращать внимание на свое окружение.
Напомним, поздно вечером 25 ноября в посольством России в Киеве активисты и ветераны проводили акцию протеста против нападения российских военных на украинском корабле на входе в Азовское море.
Как сообщал УНН, сегодня у посольства РФ в Одессе прошла акция протеста из-за обстрела кораблей Военно-морских сил ВС Украины в Керченском проливе. Активисты несколько раз бросали петарды.
Также из-за увлечения украинских катеров в Керченском проливе активисты во Львове пришли под стены консульства России и подожгли шины.