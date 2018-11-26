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Посольство США призвало быть осторожными из-за возможных протестов в Украине

Посольство США призвало быть осторожными из-за возможных протестов в Украине

Киев  •  УНН

 • 11337 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине предупредило о возможных протестах на территории страны и призвало избегать демонстраций. Об этом говорится в сообщении посольства, передает УНН.

В посольстве США напомнили об акции протеста возле посольства России в Киеве, которая состоялась минувшей ночью после инцидента в Азовском море.

"У протестующих произошли столкновения с полицией, они подожгли шины и транспортное средство. Протесты продолжались сегодня в посольстве. Кроме того, об акциях также сообщали российские консульства в Харькове и Одессе", - говорится в сообщении.

В посольстве ожидают, что в Украине могут пройти дальнейшие акции протеста.

"Даже мирные демонстрации могут перерасти в насилие без предупреждения и к ним могут участвовать мелкие преступники и хулиганы. Учитывайте, что возле российских дипломатических учреждений и ведомств осложненная ситуация. Также будьте готовы к возможному перекрытию улиц и обысков", - говорится в сообщении.

В посольстве призвали своих граждан избегать демонстраций, следовать инструкциям правоохранителей, обращать внимание на свое окружение.

Напомним, поздно вечером 25 ноября в посольством России в Киеве активисты и ветераны проводили акцию протеста против нападения российских военных на украинском корабле на входе в Азовское море.

Как сообщал УНН, сегодня у посольства РФ в Одессе прошла акция протеста из-за обстрела кораблей Военно-морских сил ВС Украины в Керченском проливе. Активисты несколько раз бросали петарды.

Также из-за увлечения украинских катеров в Керченском проливе активисты во Львове пришли под стены консульства России и подожгли шины.

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