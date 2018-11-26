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Посольство США закликало бути обережними через можливі протести в Україні

Посольство США закликало бути обережними через можливі протести в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні попередило про можливі протести на території країни і закликало уникати демонстрацій. Про це йдеться у повідомленні посольства, передає УНН.

У посольстві США нагадали про акцію протесту біля посольства Росії в Києві, яка відбулась минулої ночі після інциденту в Азовському морі.

"У протестувальників відбулися сутички з поліцією, вони підпалили шини та транспортний засіб. Протести продовжувалися сьогодні в посольстві. Крім того, про акції також повідомляли російські консульства в Харкові та Одесі", - йдеться у повідомленні.

У посольстві очікують, що в Україні можуть виникнуть подальші акції протесту.

"Навіть мирні демонстрації можуть перерости у насильство без попередження і до них можуть долучитися дрібні злочинці та хулігани. Зважайте, що поблизу російських дипломатичних закладів та відомств ускладнена ситуація. Також будьте готові до можливого перекриття вулиць та обшуків", - сказано у повідомленні.

У посольстві закликали своїх громадян уникати демонстрацій, дотримуватися інструкцій правоохоронців, звертати увагу на своє оточення.

Нагадаємо, пізно ввечері 25 листопада під посольством Росії у Києві активісти та ветерани проводили акцію протесту проти нападу російських військових на українські кораблі на вході до Азовського моря.​

Як повідомляв УНН, сьогодні біля посольства РФ в Одесі пройшла акція протесту через обстріл кораблів Військово-Морських сил ЗС України у Керченській протоці. Активісти декілька разів кидали петарди.

Також через захоплення українських катерів у Керченській протоці активісти у Львові прийшли під стіни консульства Росії та підпалили шини.

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