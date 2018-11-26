Акція біля посольства РФ в Одесі пройшла без порушень – поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Порушень громадського порядку під час акції протесту біля посольства РФ не було зафіксовано. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Одеській області.
"Під час акції протесту порушень правопорядку зафіксовано не було. Все пройшло спокійно", – зазначили в поліції.
Також у відомстві проінформували, що не було правопорушень і під час акції на підтримку українських військовослужбовців, яка пройшла біля будівлі оперативного командування "Південь" Збройних Сил України.
Як повідомляв УНН, сьогодні біля посольства РФ в Одесі пройшла акція протесту через обстріл кораблів Військово-Морських сил ЗС України у Керченській протоці. Активісти декілька разів кидали петарди.
Також сьогодні біля будівлі оперативного командування "Південь" Збройних Сил України в Одесі зібралася акція на підтримку українських військовослужбовців після обстрілу кораблів ВМС ЗСУ у Керченській протоці.
Нагадаємо, вчора прикордонний корабель РФ протаранив у Чорному морі буксир ВМС України. Орієнтовно о 20:00 російські кораблі здійснили обстріл українських суден. Поранено шестеро українських моряків.
У зв'язку з подіями в Азовському морі Верховна Рада сьогодні, 26 листопада, розгляне рішення про введення воєнного стану на позачерговому засіданні.