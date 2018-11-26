В Одесі пройшла акція на підтримку українських моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Біля будівлі оперативного командування "Південь" Збройних Сил України в Одесі, яке розташоване в одній будівлі зі штабом Військово-морських сил України, зібралася акція на підтримку українських військовослужбовців після обстрілу кораблів ВМС ЗСУ у Керченській протоці. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Так, біля входу до будівлі зібралися активісти, які тримали в руках синьо-жовті прапори. До учасників акції вийшов представник Військово-морських сил, капітан Андрій Урсол, який повідомив журналістам, що ВМС ЗСУ зараз "виконують визначені завдання".
"Стосовно захоплених військовослужбовців, ми (ВМС – ред.) працюємо в контакті. У першу чергу, це робота Уповноваженого з прав людини, Міністерства закордонних справ, здійснюється взаємодія з Червоним хрестом... Командуванням ВМС розміщено на своїй сторінці (у Facebook – ред.) телефон гарячої лінії, на який можуть звертатися члени родин військовослужбовців", – зазначив Урсол.
Нагадаємо, сьогодні біля посольства РФ в Одесі пройшла акція протесту через обстріл кораблів Військово-Морських сил ЗС України у Керченській протоці.
Як повідомляв УНН, вчора прикордонний корабель РФ протаранив у Чорному морі буксир ВМС України. Орієнтовно о 20:00 російські кораблі здійснили обстріл українських суден. Поранено шестеро українських моряків.
У зв'язку з подіями в Азовському морі Верховна Рада сьогодні, 26 листопада, розгляне рішення про введення воєнного стану на позачерговому засіданні.