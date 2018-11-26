В Одессе прошла акция в поддержку украинских моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Возле здания оперативного командования "Юг" Вооруженных Сил Украины в Одессе, который расположен в одном здании со штабом Военно-морских сил Украины, собралась акция в поддержку украинских военнослужащих после обстрела кораблей ВМС ВСУ в Керченском проливе. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Так, около входа в здание собрались активисты, которые держали в руках сине-желтые флаги. К участникам акции вышел представитель Военно-морских сил, капитан Андрей Урсол, который сообщил журналистам, что ВМС ВСУ сейчас "выполняют определенные задачи".
"Что касается захваченных военнослужащих, мы (ВМС – ред.) работаем в контакте. В первую очередь, это работа Уполномоченного по правам человека, Министерства иностранных дел, осуществляется взаимодействие с Красным крестом ... Командованием ВМС размещено на своей странице (в Facebook – ред .) телефон горячей линии, на который могут обращаться члены семей военнослужащих", – отметил Урсол.
Напомним, сегодня у посольства РФ в Одессе прошла акция протеста из-за обстрела кораблей Военно-морских сил ВС Украины в Керченском проливе.
Как сообщал УНН, вчера пограничный корабль РФ протаранил в Черном море буксир ВМС Украины. Ориентировочно в 20:00 российские корабли совершили обстрел украинских судов. Ранены шесть украинских моряков.
В связи с событиями в Азовском море Верховная Рада сегодня, 26 ноября, рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании.