В Одессе прошла акция в поддержку украинских моряков

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 104218 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 109817 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 146468 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 141974 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135209 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127697 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 169352 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118048 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141619 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145399 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
В Одессе прошла акция в поддержку украинских моряков

В Одессе прошла акция в поддержку украинских моряков

Киев  •  УНН

 • 12421 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Возле здания оперативного командования "Юг" Вооруженных Сил Украины в Одессе, который расположен в одном здании со штабом Военно-морских сил Украины, собралась акция в поддержку украинских военнослужащих после обстрела кораблей ВМС ВСУ в Керченском проливе. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Так, около входа в здание собрались активисты, которые держали в руках сине-желтые флаги. К участникам акции вышел представитель Военно-морских сил, капитан Андрей Урсол, который сообщил журналистам, что ВМС ВСУ сейчас "выполняют определенные задачи".

"Что касается захваченных военнослужащих, мы (ВМС – ред.) работаем в контакте. В первую очередь, это работа Уполномоченного по правам человека, Министерства иностранных дел, осуществляется взаимодействие с Красным крестом ... Командованием ВМС размещено на своей странице (в Facebook – ред .) телефон горячей линии, на который могут обращаться члены семей военнослужащих", – отметил Урсол.

Напомним, сегодня у посольства РФ в Одессе прошла акция протеста из-за обстрела кораблей Военно-морских сил ВС Украины в Керченском проливе.

Как сообщал УНН, вчера пограничный корабль РФ протаранил в Черном море буксир ВМС Украины. Ориентировочно в 20:00 российские корабли совершили обстрел украинских судов. Ранены шесть украинских моряков.

В связи с событиями в Азовском море Верховная Рада сегодня, 26 ноября, рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании.

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