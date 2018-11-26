Біля посольства РФ в Одесі протест, активісти кидають петарди

Так, біля будівлі посольства перебуває близько сотні людей. Також присутні правоохоронці. Зазначимо, що до протестувальників з посольства поки ніхто не вийшов. Тим часом деякі активісти наклеїли на паркан дипустанови наклейки з синьо-жовтим прапором. Крім того, почалися сутички, активісти декілька разів кидали петарди.

Під час акції начальник управління превентивної діяльності ГУНП в Одеській області Іван Іщенко повідомив журналістам, що поліція Одеської області переведена на посилений режим несення служби. За його словами, правоохоронці проводять поверхневий огляд громадян для недопущення пронесення заборонених предметів.

"Поки нічого забороненого не знайшли... Працює ситуаційний центр. Дипустанова буде цілодобово під охороною поліції та Нацгвардії", – зазначив Іщенко.

Крім того, сьогодні вночі під посольство РФ в Одесі принесли "закривавлені" тільники. Їх повісили на паркан дипустанови.

Нагадаємо, вчора прикордонний корабель РФ протаранив у Чорному морі буксир ВМС України. Орієнтовно о 20:00 російські кораблі здійснили обстріл українських суден. Поранено шестеро українських моряків.

У зв'язку з подіями в Азовському морі ВР сьогодні, 26 листопада, розгляне рішення про введення воєнного стану на позачерговому засіданні.

Як повідомляв УНН, через захоплення українських катерів у Керченській протоці активісти у Львові прийшли під стіни консульства Росії та підпалили шини. До російського посольства у Києві активісти вчора також принесли шини.