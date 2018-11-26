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Активісти у Львові запалили шини під консульством РФ

Активісти у Львові запалили шини під консульством РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Активісти у Львові прийшли під стіни консульства Росії через захоплення українських катерів у Керченській протоці і підпалили шини, передає УНН із посиланням на повідомлення активістів.

Під час акції під стінами консульства РФ у Львові активісти протестували проти відкритої агресії Москви та виступили на підтримку полонених українських моряків.

Під час заходу, активісти принесли шини та підпалили їх.

До акції долучились “Національний корпус”, представники “Фундації регіональних ініціатив”, а також небайдужі громадяни.

Нагадаємо, що 25 листопада ВМС РФ напали на українські кораблі, захопили 3 судна та поранили 6 моряків, решта у полоні.

Як повідомляв УНН, у зв'язку із подіями в Азовському морі ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада.

Нагадаємо, Збройні сили України привели в повну боєготовність.

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