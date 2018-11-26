Активисты во Львове зажгли шины под консульством РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Активисты во Львове пришли под стены консульства России из-за захвата украинских катеров в Керченском проливе и подожгли шины, передает УНН со ссылкой на сообщение активистов.
Во время акции под стенами консульства РФ во Львове активисты протестовали против открытой агрессии Москвы и выступили в поддержку пленных украинских моряков.
Во время мероприятия активисты принесли шины и подожгли их.
К акции присоединились "Национальный корпус", представители "Фонда региональных инициатив", а также неравнодушные граждане.
Напомним, что 25 ноября ВМС РФ напали на украинские корабли, захватили 3 судна и ранили 6 моряков, остальные в плену.
Как сообщал УНН, в связи с событиями в Азовском море ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября.
Напомним, Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.