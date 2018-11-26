Возле посольства РФ в Одессе протест, активисты бросают петарды
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Возле посольства Российской Федерации в Одессе проходит акция протеста из-за обстрела кораблей Военно-морских сил ВС Украины в Керченском проливе, передает корреспондент УНН.
Так, возле здания посольства находится около сотни людей. Также присутствуют правоохранители. Отметим, что к протестующим из посольства пока никто не вышел. Между тем некоторые активисты наклеили на забор диппредставительства наклейки с сине-желтым флагом. Кроме того, начались стычки, активисты несколько раз бросали петарды.
Во время акции начальник управления превентивной деятельности ГУНП в Одесской области Иван Ищенко сообщил журналистам, что полиция Одесской области переведена на усиленный режим несения службы. По его словам, правоохранители проводят поверхностный осмотр граждан для недопущения проноса запрещенных предметов.
"Пока ничего запрещенного не нашли... Работает ситуационный центр. Дипучреждение будет круглосуточно под охраной полиции и Нацгвардии", – отметил Ищенко.
Кроме того, сегодня ночью под посольство РФ в Одессе принесли "окровавленные" тельняшки. Их повесили на забор диппредставительства.
Напомним, вчера пограничный корабль РФ протаранил в Черном море буксир ВМС Украины. Ориентировочно в 20:00 российские корабли совершили обстрел украинских судов. Ранены шесть украинских моряков.
В связи с событиями в Азовском море ВР сегодня, 26 ноября, рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании.
Как сообщал УНН, из захвата украинских катеров в Керченском проливе активисты во Львове пришли под стены консульства России и подожгли шины. К российскому посольство в Киеве активисты вчора также принесли шины.