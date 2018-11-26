Акция возле посольства РФ в Одессе прошла без нарушений – полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Нарушений общественного порядка во время акции протеста возле посольства РФ не было зафиксировано. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Одесской области.
"Во время акции протеста нарушений правопорядка зафиксировано не было. Все прошло спокойно", – отметили в полиции.
Также в ведомстве проинформировали, что не было правонарушений и во время акции в поддержку украинских военнослужащих, которая прошла возле здания оперативного командования "Юг" Вооруженных Сил Украины.
Как сообщал УНН, сегодня около посольства РФ в Одессе прошла акция протеста из-за обстрела кораблей Военно-морских сил ВС Украины в Керченском проливе. Активисты несколько раз бросали петарды.
Также сегодня возле здания оперативного командования "Юг" Вооруженных Сил Украины в Одессе собралась акция в поддержку украинских военнослужащих после обстрела кораблей ВМС ВСУ в Керченском проливе.
Напомним, вчера пограничный корабль РФ протаранил в Черном море буксир ВМС Украины. Ориентировочно в 20:00 российские корабли совершили обстрел украинских судов. Ранены шесть украинских моряков.
В связи с событиями в Азовском море Верховная Рада сегодня, 26 ноября, рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании.