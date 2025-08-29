Посольство США отреагировало на удар России по Киеву в ночь на 28 августа
Киев • УНН
Посольство США осудило ночные обстрелы Киева, во время которых пострадали жилые дома и сооружения Представительства ЕС и Британского Совета, назвав удары по гражданским объектам недопустимыми. Дипломаты также напомнили о призыве Дональда Трампа к прекращению убийств и достижению согласованного решения по завершению войны.
Посольство Соединенных Штатов Америки осудило ночные обстрелы Киева, в ходе которых пострадали жилые дома и сооружения, где размещаются Представительство ЕС и Британский Совет. Дипломаты подчеркнули, что удары по гражданским объектам недопустимы. Об этом информирует УНН со ссылкой на заявление дипломатического учреждения в соцсети Х.
"Мы выражаем глубочайшие соболезнования жертвам и их семьям
Дипломаты также напомнили, что президент США Дональд Трамп неоднократно подчеркивал: убийства должны прекратиться, а стороны должны приложить усилия для достижения согласованного решения по завершению войны. О России, которая нанесла этот массированный удар, нигде не говорится в заявлении посольства.
Напомним
До 23 возросло число погибших в Киеве в результате российской атаки в ночь на 28 августа.
В ночь на 28 августа столица Украины подверглась одному из самых масштабных комбинированных обстрелов со стороны России. В результате вражеского обстрела есть погибшие, пострадавшие, зафиксированы пожары, многочисленные разрушения.
Страна-агрессор применила дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты, а также "Кинжалы" и ложные цели. Местные власти сообщили о последствиях атаки на более чем 20 локациях в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах.
В результате ночной вражеской атаки на Киев повреждены 225 жилых домов, выбиты более 5400 окон, отселения требуют 23 семьи.
55 иностранных дипломатов посетили место российского удара по Киеву, где погибли взрослые и дети28.08.25, 13:00 • 4068 просмотров