Посольство США отреагировало на удар России по Киеву в ночь на 28 августа

$41.320.08
47.880.39
ukenru
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 19148 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 34369 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 104054 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24 • 56419 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21 • 69457 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 108310 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 121719 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08 • 104503 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 116956 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 84328 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.5м/с
64%
752мм
Популярные новости
Топ-6 причесок для школьниц: от классических кос до «пузырьковых» хвостовVideo28 августа, 14:30 • 54546 просмотра
Советник Трампа Наварро назвал войну в Украине "войной Моди" из-за закупки Индией российской нефти28 августа, 14:49 • 3586 просмотра
Удар рф по Киеву 28 августа: полиция показала первые кадры после атакиVideo28 августа, 16:19 • 8638 просмотра
Удар РФ по Киеву 28 августа: подтверждена гибель 21 человека18:04 • 3406 просмотра
Ракетный удар рф по Киеву: МИД Израиля отреагировал на теракт18:17 • 7108 просмотра
публикации
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 19147 просмотра
Топ-6 причесок для школьниц: от классических кос до «пузырьковых» хвостовVideo28 августа, 14:30 • 54581 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года28 августа, 13:37 • 104053 просмотра
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 193814 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет27 августа, 15:01 • 196277 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Антониу Гутерриш
Олег Синегубов
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Харьков
Сумы
Реклама
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 125103 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 155392 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 157266 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 147823 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 178419 просмотра
Актуальное
Х-47М2 "Кинжал"
Хранитель
Беспилотный летательный аппарат
Ракетный комплекс "Панцирь"
Ракетная система С-300

Посольство США отреагировало на удар России по Киеву в ночь на 28 августа

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Посольство США осудило ночные обстрелы Киева, во время которых пострадали жилые дома и сооружения Представительства ЕС и Британского Совета, назвав удары по гражданским объектам недопустимыми. Дипломаты также напомнили о призыве Дональда Трампа к прекращению убийств и достижению согласованного решения по завершению войны.

Посольство США отреагировало на удар России по Киеву в ночь на 28 августа

Посольство Соединенных Штатов Америки осудило ночные обстрелы Киева, в ходе которых пострадали жилые дома и сооружения, где размещаются Представительство ЕС и Британский Совет. Дипломаты подчеркнули, что удары по гражданским объектам недопустимы. Об этом информирует УНН со ссылкой на заявление дипломатического учреждения в соцсети Х.

"Мы выражаем глубочайшие соболезнования жертвам и их семьям

- говорится в сообщении.

Дипломаты также напомнили, что президент США Дональд Трамп неоднократно подчеркивал: убийства должны прекратиться, а стороны должны приложить усилия для достижения согласованного решения по завершению войны. О России, которая нанесла этот массированный удар, нигде не говорится в заявлении посольства.

Напомним

До 23 возросло число погибших в Киеве в результате российской атаки в ночь на 28 августа.

В ночь на 28 августа столица Украины подверглась одному из самых масштабных комбинированных обстрелов со стороны России. В результате вражеского обстрела есть погибшие, пострадавшие, зафиксированы пожары, многочисленные разрушения.

Страна-агрессор применила дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты, а также "Кинжалы" и ложные цели. Местные власти сообщили о последствиях атаки на более чем 20 локациях в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах.

В результате ночной вражеской атаки на Киев повреждены 225 жилых домов, выбиты более 5400 окон, отселения требуют 23 семьи.

55 иностранных дипломатов посетили место российского удара по Киеву, где погибли взрослые и дети28.08.25, 13:00 • 4068 просмотров

Вита Зеленецкая

Война в УкраинеПолитика
Х-47М2 "Кинжал"
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина
Киев