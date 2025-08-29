Посольство США відреагувало на удар росії по Києву у ніч проти 28 серпня

$41.320.08
47.880.39
ukenru
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 19173 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 34400 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 104092 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 56441 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 69481 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 108318 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 121727 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 104505 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 116956 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 84328 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.5м/с
64%
752мм
Популярнi новини
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостівVideo28 серпня, 14:30 • 54546 перегляди
Радник Трампа Наварро назвав війну в Україні "війною Моді" через закупівлю Індією російської нафти28 серпня, 14:49 • 3586 перегляди
Удар рф по Києву 28 серпня: поліція показала перші кадри після атакиVideo28 серпня, 16:19 • 8638 перегляди
Удар рф по Києву 28 серпня: підтверджена загибель 21 людини18:04 • 3406 перегляди
Ракетний удар рф по Києву: МЗС Ізраїлю відреагувало на теракт18:17 • 7108 перегляди
Публікації
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 19168 перегляди
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостівVideo28 серпня, 14:30 • 54600 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року28 серпня, 13:37 • 104082 перегляди
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 193823 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 196286 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Антоніу Гутерреш
Олег Синєгубов
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Харків
Суми
Реклама
УНН Lite
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 125111 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 155401 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 157277 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 147833 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 178429 перегляди
Актуальне
Х-47М2 «Кинджал»
The Guardian
Безпілотний літальний апарат
Ракетний комплекс "Панцир"
С-300

Посольство США відреагувало на удар росії по Києву у ніч проти 28 серпня

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Посольство США засудило нічні обстріли Києва, під час яких постраждали житлові будинки та споруди Представництва ЄС і Британської Ради, назвавши удари по цивільних об'єктах неприпустимими. Дипломати також нагадали про заклик Дональда Трампа до припинення вбивств та досягнення узгодженого рішення щодо завершення війни.

Посольство США відреагувало на удар росії по Києву у ніч проти 28 серпня

Посольство Сполучених Штатів Америки засудило нічні обстріли Києва, під час яких постраждали житлові будинки та споруди, де розміщуються Представництво ЄС і Британська Рада. Дипломати підкреслили, що удари по цивільних об’єктах є неприпустимими. Про це інформує УНН з посиланням на заяву дипломатичної установи у соцмережі Х.

"Ми висловлюємо найглибші співчуття жертвам і їхнім сім'ям

- йдеться у дописі.

Дипломати також нагадали, що президент США Дональд Трамп неодноразово підкреслював: убивства мають припинитися, а сторони повинні докласти зусиль для досягнення узгодженого рішення щодо завершення війни. Про росію, яка завдала цього масованого удару, ніде не йдеться у заяві посольства.

Нагадаємо

До 23 зросла кількість загиблих у Києві внаслідок російської атаки у ніч проти 28 серпня. 

У ніч проти 28 серпня столиця України зазнала одного з наймасштабніших комбінованих обстрілів з боку росії. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблі, постраждалі, зафіксовано пожежі, численні руйнування.

Країна-агресор застосувала дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети, а також "Кинджали" й хибні цілі. Місцева влада повідомила про наслідки атаки на понад 20 локаціях в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах.

Внаслідок нічної ворожої атаки на Київ пошкоджені 225 житлових будинків, вибиті понад 5400 вікон, відселення потребують 23 родини. 

55 іноземних дипломатів відвідали місце російського удару по Києву де загинули дорослі й діти28.08.25, 13:00 • 4068 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в УкраїніПолітика
Х-47М2 «Кинджал»
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ