Посольство США відреагувало на удар росії по Києву у ніч проти 28 серпня
Київ • УНН
Посольство США засудило нічні обстріли Києва, під час яких постраждали житлові будинки та споруди Представництва ЄС і Британської Ради, назвавши удари по цивільних об'єктах неприпустимими. Дипломати також нагадали про заклик Дональда Трампа до припинення вбивств та досягнення узгодженого рішення щодо завершення війни.
Посольство Сполучених Штатів Америки засудило нічні обстріли Києва, під час яких постраждали житлові будинки та споруди, де розміщуються Представництво ЄС і Британська Рада. Дипломати підкреслили, що удари по цивільних об’єктах є неприпустимими. Про це інформує УНН з посиланням на заяву дипломатичної установи у соцмережі Х.
"Ми висловлюємо найглибші співчуття жертвам і їхнім сім'ям
Дипломати також нагадали, що президент США Дональд Трамп неодноразово підкреслював: убивства мають припинитися, а сторони повинні докласти зусиль для досягнення узгодженого рішення щодо завершення війни. Про росію, яка завдала цього масованого удару, ніде не йдеться у заяві посольства.
Нагадаємо
До 23 зросла кількість загиблих у Києві внаслідок російської атаки у ніч проти 28 серпня.
У ніч проти 28 серпня столиця України зазнала одного з наймасштабніших комбінованих обстрілів з боку росії. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблі, постраждалі, зафіксовано пожежі, численні руйнування.
Країна-агресор застосувала дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети, а також "Кинджали" й хибні цілі. Місцева влада повідомила про наслідки атаки на понад 20 локаціях в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах.
Внаслідок нічної ворожої атаки на Київ пошкоджені 225 житлових будинків, вибиті понад 5400 вікон, відселення потребують 23 родини.
