Посольство Швейцарии присоединилось к празднованию Дня вышиванки
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Посольство Швейцарии в Украине присоединилось к празднованию Дня вышиванки, разместив приветствия в своем аккаунте в Twitter, передает УНН.
"С Днем Вышиванки от Посольства Швейцарии в Украине!", - говорится в публикации.
Напомним, традиционно день вышиванки отмечается ежегодно в третий четверг мая, поэтому в этом году он пришелся на 16 мая.
К празднованию уже присоединился ряд посольств во всем мире. Среди них: Алжир, Стамбул, Германия.
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Фото в вышиванках также опубликовали посольства Сенегала, Нигерии, Литвы, Португалии.
А в посольстве Израиля даже сняли небольшое приветственное видео.
С Днем Вышиванки от Посольства # Швейцарии в # Украине , включая Тарой! Happy #VyshyvankaDay from the Embassy of #Switzerland including Tara! # ДеньВишиванкы pic.twitter.com/wrFTVbsTBo- Swiss Embassy Kyiv (@SwissUA) 16 мая 2019