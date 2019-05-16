Алжир, Стамбул та Німеччина приєднались до святкування Дня вишиванки
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Алжир, Стамбул та Німеччина приєднались до святкування Дня вишиванки. Про це повідомляє УНН, посилаючись на Twitter українських дипломатів і консульства країн.
Так, посол України в Алжирі повідомив, що співробітники Посольства України та представники громади приєднались до святкування Дня вишиванки, виклавши фото групи людей у народному вбранні з прапорами Туреччини і України.
В свою чергу, генеральне консульство України у Стамбулі привітало всіх з Днем вишиванки.
"Ми горді тим, що ми - українці", - йдеться у повідомленні.
Посол України в Німеччині Андрій Мельник виклав фото члена комітету німецького Бундестагу із зовнішної політики від "Зелених" Оміда Нуріпура, який вбрався у вишиванку, приєднавшись до святкування.
Нагадаємо, традиційно День вишиванки відзначається щорічно в третій четвер травня, тому в цьому році припав на 16 травня.
Як повідомляв УНН, Зеленський привітав українців з Днем вишиванки.
Алжир. Співробітники Посольства України та представники громади приєднались до святкування Дня вишиванки! #selfieinvyshyvanka #ДеньВишиванки pic.twitter.com/W7Sw6oufCc— Maksym Subkh (@MaxSubkh) 16 травня 2019 р.