Алжир, Стамбул и Германия присоединились к празднованию Дня вышиванки
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Алжир, Стамбул и Германия присоединились к празднованию Дня вышиванки. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Twitter украинских дипломатов и консульства стран.
Так, посол Украины в Алжире сообщил, что сотрудники Посольства Украины и представители общественности присоединились к празднованию Дня вышиванки, выложив фото группы людей в народной одежде с флагами Турции и Украины.
В свою очередь, генеральное консульство Украины в Стамбуле поздравило всех с Днем вышиванки.
"Мы гордимся тем, что мы - украинцы", - говорится в сообщении.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник выложил фото члена комитета немецкого Бундестага по внешней политике от "Зеленых" Омида Нурипура, который оделся в вышиванку, присоединившись к празднованию.
Напомним, традиционно День вышиванки отмечается ежегодно в третий четверг мая, поэтому в этом году пришелся на 16 мая.
Как сообщал УНН, Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки.
Алжир. Сотрудники Посольства Украины и представители общественности присоединились к празднованию Дня вышиванки! #selfieinvyshyvanka # ДеньВишиванкы pic.twitter.com/W7Sw6oufCc- Maksym Subkh (@MaxSubkh) 16 мая 2019