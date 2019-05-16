Зеленський привітав українців з Днем вишиванки
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Новообраний Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем вишиванки. Про це УНН повідомляє з посиланням на Facebook сторінку новообраного Президента.
“З Днем вишиванки! Вишиванку не забув, поголитися забув! Не забудьте всіх привітати”, — написав Зеленський.
Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо і міністр оборони Хардж Саджан привітали українців в Канаді і в усьому світі з Днем вишиванки.
Посол Великої Британії в Україні та предстоятель Православної церкви України митрополит Київський та всієї України Блаженніший Митрополит Епіфаній записали спільне привітання з нагоди Дня вишиванки.
Нагадаємо, традиційно День вишиванки відзначається щорічно в третій четвер травня, тому в цьому році припав на 16 травня.