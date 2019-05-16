Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Facebook страницу новоизбранного Президента.
"С Днем вышиванки! Вышиванку не забыл, побриться забыл! Не забудьте всех поздравить", - написал Зеленский.
Как сообщал УНН, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и министр обороны Хардж Саджан поздравили украинцев в Канаде и во всем мире с Днем вышиванки.
Посол Великобритании в Украине и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Блаженнейший Митрополит Епифаний записали совместное поздравление по случаю Дня вышиванки.
Напомним, традиционно День вышиванки отмечается ежегодно в третий четверг мая, поэтому в этом году пришелся на 16 мая.