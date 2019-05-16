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Посол Великої Британії та Епіфаній записали спільне привітання до Дня вишиванки

Посол Великої Британії та Епіфаній записали спільне привітання до Дня вишиванки

Київ • УНН

 • 15768 перегляди

КИЇВ. 16 травня. УНН. Посол Великої Британії в Україні та предстоятель Православної церкви України митрополит Київський та всієї України Блаженніший Митрополит Епіфаній записали спільне привітання з нагоди Дня вишиванки. Відео оприлюднило у Twitter посольство Сполученого Королівства, передає УНН.

“Національні традиції — це те, що робить нашу країну особливою та унікальною. Україна та Великобританія мають свої тисячолітні традиції, наприклад традиції дзвонарства. Але є і сучасні традиції, як-от святкування Дня вишиванки. Саме тому сьогодні у Михайлівському соборі поруч з Владикою Епіфанієм я хочу привітати всіх українців з Днем вишиванки”, — зазначила посол.

За словами Епіфанія, сьогодні українці святкують унікальне свято, яке вирізняє їх з-поміж інших народів.

"Вишиванка є особливим символом для кожного українця — патріота, який бачить у ній щось особливе, що відображає нашу внутрішню ідентичність. Тому долучаюсь до всіх привітань, які лунають сьогодні, разом з пані послом", — зазначив священнослужитель.

Як повідомляв УНН, раніше сьогодні прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо і міністр оборони Хардж Саджан привітали українців в Канаді і в усьому світі з Днем вишиванки.

Посол @JudithGoughFCO та Блаженнійший Митрополит @Epifaniy записали спільне привітання з находи #ДеньВишиванки.

До речі, відео зняте у форматі 360 градусів, що дозволяє уважно роздивитися усе навколоhttps://t.co/5UGBZKSSHT

— UK in Ukraine (@UKinUkraine) 16 мая 2019 г.

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