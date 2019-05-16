Посол Великобритании и Епифаний записали совместное поздравление ко Дню вышиванки

"Национальные традиции - это то, что делает нашу страну особой и уникальной. Украина и Великобритания имеют свои тысячелетние традиции, например традиции звонарства. Но есть и современные традиции, например празднование Дня вышиванки. Именно поэтому сегодня в Михайловском соборе рядом с Владыкой Епифанием я хочу поздравить всех украинцев с Днем вышиванки", - отметила посол.

По словам Епифания, сегодня украинцы празднуют уникальный праздник, который отличает их от других народов.

"Вышивка является символом для каждого украинца - патриота, который видит в ней что-то особенное, что отражает нашу внутреннюю идентичность. Поэтому приобщаюсь ко всем поздравлениям, которые звучат сегодня, вместе с госпожой послом", - отметил священнослужитель.

Как сообщал УНН, ранее сегодня премьер-министр Канады Джастин Трюдо и министр обороны Хардж Саджан поздравили украинцев в Канаде и во всем мире с Днем вышиванки.