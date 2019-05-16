День вишиванки в Канаді: прем'єр і міністр оборони привітали українців
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і міністр оборони Хардж Саджан привітали українців в Канаді і в усьому світі з Днем вишиванки. Про це члени уряду написали в Twitter, передає УНН.
"З Днем Вишиванки! На цьому тижні ми вітали наших українських парламентських стажистів на пагорбі. Продовжуйте старанну роботу, і гарного літа!", - написав глава уряду Канади.
У свою чергу Хардж Саджан показав своє фото в вишиванці в парламенті Канади з членами Українського канадського конгресу.
Happy Vyshyvanka Day! This week, we welcomed our Ukrainian Parliamentary interns to the Hill. Keep up the hard work, and have a great summer! pic.twitter.com/0udJj4Ka8k- Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 15 травня 2019 р
"Бажаю всім українським канадцям і людям усього світу щасливого Дня вишиванки! Здорово зібратися разом з моїми колегами, щоб відсвяткувати багату культуру та історію України. Канадська дружба і підтримка України непохитні. Слава Україні!", - написав міністр.
Нагадаємо, традиційно День вишиванки відзначається щорічно в третій четвер травня, тому в цьому році припав на 16 травня.