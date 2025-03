День вишиванки в Канаді: прем'єр і міністр оборони привітали українців

"З Днем Вишиванки! На цьому тижні ми вітали наших українських парламентських стажистів на пагорбі. Продовжуйте старанну роботу, і гарного літа!", - написав глава уряду Канади.

У свою чергу Хардж Саджан показав своє фото в вишиванці в парламенті Канади з членами Українського канадського конгресу.

"Бажаю всім українським канадцям і людям усього світу щасливого Дня вишиванки! Здорово зібратися разом з моїми колегами, щоб відсвяткувати багату культуру та історію України. Канадська дружба і підтримка України непохитні. Слава Україні!", - написав міністр.

Нагадаємо, традиційно День вишиванки відзначається щорічно в третій четвер травня, тому в цьому році припав на 16 травня.