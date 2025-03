День вышиванки в Канаде: премьер и министр обороны поздравили украинцев

“С Днем Вышиванки! На этой неделе мы приветствовали наших украинских парламентских стажеров на холме. Продолжайте усердную работу, и хорошего лета!”, — написал глава правительства Канады.

В свою очередь Харджит Саджан показал в своё фото в вышиванке в парламенте Канады с членами Украинского канадского конгресса.

Happy Vyshyvanka Day! This week, we welcomed our Ukrainian Parliamentary interns to the Hill. Keep up the hard work, and have a great summer! pic.twitter.com/0udJj4Ka8k

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 15 мая 2019 г.



“Желаю всем украинским канадцам и людям всего мира счастливого Дня вышиванки! Здорово собраться вместе с моими коллегами, чтобы отпраздновать богатую культуру и историю Украины. Канадская дружба и поддержка Украины непоколебимы. Слава Украине!”, — написал министр.

Напомним, традиционно День вышиванки отмечается ежегодно в третий четверг мая, поэтому в этом году пришелся на 16 мая.