День вышиванки в Канаде: премьер и министр обороны поздравили украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и министр обороны Харджит Саджан поздравили украинцев в Канаде и во всем мире с Днем вышиванки. Об этом члены правительства написали в Twitter, передает УНН.
“С Днем Вышиванки! На этой неделе мы приветствовали наших украинских парламентских стажеров на холме. Продолжайте усердную работу, и хорошего лета!”, — написал глава правительства Канады.
В свою очередь Харджит Саджан показал в своё фото в вышиванке в парламенте Канады с членами Украинского канадского конгресса.
Happy Vyshyvanka Day! This week, we welcomed our Ukrainian Parliamentary interns to the Hill. Keep up the hard work, and have a great summer! pic.twitter.com/0udJj4Ka8k— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 15 мая 2019 г.
“Желаю всем украинским канадцам и людям всего мира счастливого Дня вышиванки! Здорово собраться вместе с моими коллегами, чтобы отпраздновать богатую культуру и историю Украины. Канадская дружба и поддержка Украины непоколебимы. Слава Украине!”, — написал министр.
Напомним, традиционно День вышиванки отмечается ежегодно в третий четверг мая, поэтому в этом году пришелся на 16 мая.