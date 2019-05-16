У Франції українців привітали з Днем вишиванки
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. У посольстві України у Франції долучились до святкування Дня вишиванки. Про це повідомляє УНН, посилаючись на Twitter посольства.
"Посольство України у Франції вітає українців з Днем вишиванки! Вишиванка - наш оберіг!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, традиційно день вишиванки відзначається щороку у третій четвер травня, тож цього року він припав на 16 травня.
До святкування вже долучилась низка посольств у всьому світі. Серед них: Алжир, Стамбул, Німеччина. Також Нігерія і Сенегал.
У посольстві Марокко також приєднались до вишиванкового флешмобу, зробивши фото у вбранні під пальмою.
Нагадаємо, на честь свята депутати у Канаді прийшли у парламент в українських вишиванках.