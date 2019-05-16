Вишиванки під пальмами: у Марокко долучились до міжнародного святкування
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Посольство Марокко також приєдналось до святкування міжнародного Дня вишиванки. Про це повідомляє УНН, посилаючись на представництво посольства у Twitter.
У посольстві привітали аудиторію зі святом, передавши вітання з сонячного Марокко.
"Вишиванка - вона і під пальмою вишиванка!", - додали у публікації.
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Нагадаємо, представники посольства України в Королівстві Нідерланди зробили спільне фото на тлі тюльпанового поля. Також фото у вишиванках опублікували посольства Сенегалу, Нігерії, Литви, Португалії. А у посольстві Ізраїлю навіть зняли невеличке вітальне відео.
Як повідомляв УНН, новообраний Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем вишиванки.