Вышиванки под пальмами: в Марокко присоединились к международному празднованию
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Посольство Марокко также присоединилось к празднованию международного Дня вишиванки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на представительство посольства в Twitter.
В посольстве поздравили аудиторию с праздником, передав поздравления из солнечного Марокко.
"Вышивка - она и под пальмой вышиванка!", - добавили в публикации.
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Напомним, представители посольства Украины в Королевстве Нидерланды сделали общее фото на фоне тюльпанового поля. Также фото в вышиванках опубликовали посольства Сенегала, Нигерии, Литвы, Португалии. А в посольстве Израиля даже сняли небольшое приветственное видео.
Как сообщал УНН, новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки.