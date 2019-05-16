Сьогодні парламентарі Канади працюють у вишиванках
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. У Канаді депутати прийшли в українських вишиванках у парламент. Про це повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко, передає УНН.
"Наповнили канадський Парламент українськими візерунками. День вишиванки в Оттаві святкуємо з канадськими депутатами та українськими інтернами", - написав Шевченко.
Як повідомляв УНН, Алжир, Стамбул та Німеччина приєднались до святкування Дня вишиванки.
Нагадаємо, традиційно День вишиванки відзначається щорічно в третій четвер травня, тому в цьому році припав на 16 травня.
З цього приводу посол Великої Британії та Епіфаній записали спільне привітання.