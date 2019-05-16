Сегодня депутаты Канады работают в вышиванках
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. В Канаде депутаты пришли в украинских вышиванках в парламент. Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, передает УНН.
"Наполнили канадский Парламент украинскими узорами. День вышиванки в Оттаве празднуем с канадскими депутатами и украинским интернами", - написал Шевченко.
Как сообщал УНН, Алжир, Стамбул и Германия присоединились к празднованию Дня вышиванки.
Напомним, традиционно День вышиванки отмечается ежегодно в третий четверг мая, поэтому в этом году пришелся на 16 мая.
По этому поводу посол Великобритании и Епифаний записали совместное поздравление.