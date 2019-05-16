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Нігерія, Сенегал, Португалія: як відзначають День вишиванки у світових посольствах

Нігерія, Сенегал, Португалія: як відзначають День вишиванки у світових посольствах

Київ • УНН

 • 20050 перегляди

КИЇВ. 16 травня. УНН. До Дня вишиванки у посольствах низки країн приєдналися до святкування Дня вишиванки, вбравшись у святкові сорочки. Про це повідомляє УНН з посиланням на представництва посольств у Twitter.

Так, представники посольства України в Королівстві Нідерланди, зробили спільне фото на тлі тюльпанового поля.

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"Щиро вітаємо усіх з Днем Вишиванки! Happy Vyshyvanka Day!", - привітали у посольстві.

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Фото у вишиванках також опублікували посольства Сенегалу, Нігерії, Литви, Португалії.

А у посольстві Ізраїлю навіть зняли невеличке вітальне відео.

Традиційно день вишиванки відзначається щороку у третій четвер травня, тож цього року припав на 16 травня. Свято не має ніякого політичного підґрунтя, воно покликане популяризувати українську культуру і традиції.

Як повідомляв УНН, Алжир, Стамбул та Німеччина приєднались до святкування Дня вишиванки.

Посольство Ізраїлю вітає усіх українців з Днем Вишиванки #ДеньВишиванки#VyshyvankaDay@MFA_Ukraine pic.twitter.com/u7gsTjWEAN

— Посольство Ізраїлю (@IsraelinUkraine) 16 травня 2019 р.

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