Нигерия, Сенегал, Португалия: как отмечают День вышиванки в мировых посольствах
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Ко Дню вышиванки в посольствах ряда стран присоединились к празднованию Дня вышиванки, нарядившись в праздничные рубашки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на представительства посольств в Twitter.
Так, представители посольства Украины в Королевстве Нидерланды, сделали общее фото на фоне тюльпанового поля.
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"Поздравляем всех с Днем Вышиванки! Happy Vyshyvanka Day!", - поздравили в посольстве.
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Фото в вышиванках также опубликовали посольства Сенегала, Нигерии, Литвы, Португалии.
А в посольстве Израиля даже сняли небольшое приветственное видео.
Традиционно день вышиванки отмечается ежегодно в третий четверг мая, поэтому в этом году пришелся на 16 мая. Праздник не имеет никакой политической подоплеки, он призван популяризировать украинскую культуру и традиции.
Как сообщал УНН, Алжир, Стамбул и Германия присоединились к празднованию Дня вышиванки.
Посольство Ізраїлю вітає усіх українців з Днем Вишиванки #ДеньВишиванки#VyshyvankaDay@MFA_Ukraine pic.twitter.com/u7gsTjWEAN— Посольство Ізраїлю (@IsraelinUkraine) 16 травня 2019 р.