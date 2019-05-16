Во Франции поздравили украинцев с Днем вышиванки
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. В посольстве Украины во Франции присоединились к празднованию Дня вышиванки. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Twitter посольства.
"Посольство Украины во Франции поздравляет украинцев с Днем вышиванки! Вышиванка - наш оберег!", - говорится в сообщении.
Напомним, традиционно день вышиванки отмечается ежегодно в третий четверг мая, поэтому в этом году он пришелся на 16 мая.
К празднованию уже присоединилась ряд посольств во всем мире. Среди них: Алжир, Стамбул, Германия. Также Нигерия и Сенегал.
В посольстве Марокко также присоединились к вышиванковому флешмобу, сделав фото в одеяниях под пальмой.
Напомним, в честь праздника депутаты в Канаде пришли в парламент в украинских вышиванках.