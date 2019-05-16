Во Франции поздравили украинцев с Днем вышиванки

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 46220 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 69797 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 86306 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 98714 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123642 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111802 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137887 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144666 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130149 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130205 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Во Франции поздравили украинцев с Днем вышиванки

Во Франции поздравили украинцев с Днем вышиванки

Киев  •  УНН

 • 10989 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. В посольстве Украины во Франции присоединились к празднованию Дня вышиванки. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Twitter посольства.

"Посольство Украины во Франции поздравляет украинцев с Днем вышиванки! Вышиванка - наш оберег!", - говорится в сообщении.

Напомним, традиционно день вышиванки отмечается ежегодно в третий четверг мая, поэтому в этом году он пришелся на 16 мая.

К празднованию уже присоединилась ряд посольств во всем мире. Среди них: Алжир, Стамбул, Германия. Также Нигерия и Сенегал.

В посольстве Марокко также присоединились к вышиванковому флешмобу, сделав фото в одеяниях под пальмой.

Напомним, в честь праздника депутаты в Канаде пришли в парламент в украинских вышиванках.

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