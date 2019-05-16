Посольство Швейцарії долучилось до святкування Дня вишиванки
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Посольство Швейцарії в Україні долучилось до святкування Дня вишиванки, розмістивши вітання у своєму аккаунті у Twitter, передає УНН.
"З Днем Вишиванки від Посольства Швейцарії в Україні!", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, традиційно день вишиванки відзначається щороку у третій четвер травня, тож цього року він припав на 16 травня.
До святкування вже долучилась низка посольств у всьому світі. Серед них: Алжир, Стамбул, Німеччина.
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Фото у вишиванках також опублікували посольства Сенегалу, Нігерії, Литви, Португалії.
А у посольстві Ізраїлю навіть зняли невеличке вітальне відео.
З Днем Вишиванки від Посольства #Швейцарії в #Україні, включно з Тарою! Happy #VyshyvankaDay from the Embassy of #Switzerland including Tara! #ДеньВишиванки pic.twitter.com/wrFTVbsTBo— Swiss Embassy Kyiv (@SwissUA) 16 травня 2019 р.