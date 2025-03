Посольство Швейцарії долучилось до святкування Дня вишиванки

"З Днем Вишиванки від Посольства Швейцарії в Україні!", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, традиційно день вишиванки відзначається щороку у третій четвер травня, тож цього року він припав на 16 травня.

До святкування вже долучилась низка посольств у всьому світі. Серед них: Алжир, Стамбул, Німеччина.

Фото у вишиванках також опублікували посольства Сенегалу, Нігерії, Литви, Португалії.

А у посольстві Ізраїлю навіть зняли невеличке вітальне відео.

З Днем Вишиванки від Посольства #Швейцарії в #Україні, включно з Тарою! Happy #VyshyvankaDay from the Embassy of #Switzerland including Tara! #ДеньВишиванки pic.twitter.com/wrFTVbsTBo

— Swiss Embassy Kyiv (@SwissUA) 16 травня 2019 р.