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Посол анонсировал переговоры Украины с Турцией в ближайшие дни

Киев • УНН

 • 612554 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Посол Украины в Турции Василий Боднар анонсировал переговоры Украины с Турцией в ближайшие дни, что последует после визита турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в россию. Об этом дипломат сказал во вторник в эфире телемарафона, пишет УНН.

Цитата

"Мы над тем работаем, и министр Кулеба это уже сказал, что мы готовим в ближайшие дни такую коммуникацию", - сказал Боднар в ответ на вопрос, есть ли наработки в том, чтобы после встречи турецкого лидера в рф прокоммуницировать Президенту Украины Владимиру Зеленскому с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Относительно дат он сказал, что "не хочет забегать наперед, есть определенные форматы".

Напомним

4 сентября Эрдоган встретился с путиным в сочи. Как сообщала турецкая сторона, важнейшим пунктом повестки дня переговоров лидеров Турции и россии стало соглашение о Черноморском зерновом коридоре, из которого москва вышла 17 июля.

путин после переговоров с эрдоганом заявил, что рф не готова сразу возвращаться к "зерновой сделке".

5 сентября Эрдоган заявил, что на Генеральной Ассамблее ООН обсудят российские условия открытия "зернового коридора", россия хочет отмены ограничений по денежным переводам и страхованию судов.

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Украинские Национальные Новости

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