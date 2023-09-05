Посол анонсировал переговоры Украины с Турцией в ближайшие дни

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"Мы над тем работаем, и министр Кулеба это уже сказал, что мы готовим в ближайшие дни такую коммуникацию", - сказал Боднар в ответ на вопрос, есть ли наработки в том, чтобы после встречи турецкого лидера в рф прокоммуницировать Президенту Украины Владимиру Зеленскому с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Относительно дат он сказал, что "не хочет забегать наперед, есть определенные форматы".

Напомним

4 сентября Эрдоган встретился с путиным в сочи. Как сообщала турецкая сторона, важнейшим пунктом повестки дня переговоров лидеров Турции и россии стало соглашение о Черноморском зерновом коридоре, из которого москва вышла 17 июля.

путин после переговоров с эрдоганом заявил, что рф не готова сразу возвращаться к "зерновой сделке".

5 сентября Эрдоган заявил, что на Генеральной Ассамблее ООН обсудят российские условия открытия "зернового коридора", россия хочет отмены ограничений по денежным переводам и страхованию судов.