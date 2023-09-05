Посол анонсував перемовини України з Туреччиною найближчими днями
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Посол України в Туреччині Василь Боднар анонсував перемовини України з Туреччиною найближчими днями, що послідує після візиту турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана до рф. Про це дипломат сказав у вівторок в ефірі телемарафону, пише УНН.
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"Ми над тим працюємо, і міністр Кулеба це вже сказав, що ми готуємо найближчими днями таку комунікацію", - сказав Боднар у відповідь на запитання, чи є напрацювання в тому, аби після зустрічі турецького лідера в рф прокомунікувати Президенту України Володимиру Зеленському з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.
Щодо дат він сказав, що "не хоче забігати наперед, є певні формати".
Нагадаємо
4 вересня Ердоган зустрівся з путіним у сочі. Як повідомляла турецька сторона, найважливішим пунктом порядку денного переговорів лідерів Туреччини та росії стала угода про Чорноморський зерновий коридор, з якого москва вийшла 17 липня.
путін після переговорів з Ердоганом заявив, що рф не готова відразу повертатися до "зернової угоди".
5 вересня Ердоган заявив, що на Генеральній Асамблеї ООН обговорять російські умови відкриття "зернового коридору", росія хоче скасування обмежень щодо грошових переказів і страхування суден.