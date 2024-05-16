Последствия вражеских обстрелов Харьковщины: 13 пострадавших, повреждена амбулатория и общежитие

Вследствие вражеских обстрелов населенных пунктов Харьковской области за сутки пострадали 13 местных жителей, повреждены частные дома, общежитие, амбулатория семейной медицины. Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

По словам Синегубова, накануне вечером из-за ракетного удара рф по Харькову повреждено 5-этажное здание, 8 автомобилей, много окон выбито. Ранены 2 мужчины: 20 и 40 лет.

Кроме того, армия рф обстреляла:

04:44 с. Богуславка, ул. Центральная, 23. В результате обстрела горела хозяйственная постройка на площади. Пострадала женщина.

00:29 - 00:48 м. Чугуев. В результате обстрела горела хозяйственная постройка. Пострадали женщина 69 лет и 81-летняя женщина.



23:30 с. Графское Чугуевского района в результате вражеского обстрела ранена 87-летняя женщина.



18:01 м. Волчанск. В результате обстрела ранен 70-летний мужчина.



17:30 с. Колесниковка Купянский район. В результате обстрела травмирована 55-летняя женщина.



17:00 Дергачевская громада, в поле. В результате попадания "Ланцета" в трактор получил ранения 25-летний тракторист.



10:25 Харьковский район, Малоданиловская поселковая громада. В результате обстрела было повреждено здание общежития, амбулатория общей практики семейной медицины и дом. Пострадали 4 работника медучреждения.



Также накануне в Купянске в результате взрыва боеприпаса погиб 50-летний мужчина.

Дополнение

Сейчас 2319 местных жителей эвакуировали из Чугуевского района, 3834 из Харьковского, 103 из Богодуховского и 2533 человека эвакуированы волонтерами.

Всего эвакуировано 8779 человека.

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