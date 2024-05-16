Наслідки ворожих обстрілів Харківщини: 13 постраждалих, пошкоджена амбулаторія та гуртожиток
Київ • УНН
За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів населених пунктів Харківської області поранення отримали 13 місцевих жителів, пошкоджено приватні будинки, гуртожиток та амбулаторію сімейної медицини.
Внаслідок ворожих обстрілів населених пунктів Харківської області за добу постраждали 13 місцевих жителів, пошкоджені приватні будинки, гуртожиток, амбулаторія сімейної медицини. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Деталі
За словами Синєгубова, напередодні ввечері через ракетний удар рф по Харкову пошкоджено 5-поверховку будівлю, 8 автівок, багато вікон вибито. Поранено 2 чоловіки: 20 та 40 років.
Крім то, армія рф обстріляла:
- 04:44 с. Богуславка, вул. Центральна, 23. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда на площі. Постраждала жінка.
- 00:29 - 00:48 м. Чугуїв. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда. Постраждали жінка 69 років та 81-річна жінка.
- 23:30 с. Графське Чугуївського району внаслідок ворожого обстрілу поранена 87-річна жінка.
- 18:01 м. Вовчанськ. Внаслідок обстрілу поранений 70-річний чоловік.
- 17:30 с. Колісниківка Куп'янський район. Внаслідок обстрілу травмовано 55-річну жінку.
- 17:00 Дергачівська громада, у полі. Внаслідок влучання «Ланцету» у трактор отримав поранення 25-річний тракторист.
- 10:25 Харківський район, Малоданилівська селищна громада. Внаслідок обстрілу було пошкоджено будівлю гуртожитку, амбулаторію загальної практики сімейної медицини та будинок. Постраждали 4 працівники медустанови.
Також напередодні у Куп`янську внаслідок вибуху боєприпасу загинув 50-річний чоловік.
Доповнення
Наразі 2319 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 3834 з Харківського, 103 з Богодухівського та 2533 людей евакуйовано волонтерами.
Всього евакуйована 8779 людини.
Ситуацію на Харківщині частково стабілізували, але окупанти атакують вздовж майже всієї лінії фронту - Генштаб15.05.24, 20:57 • 41956 переглядiв