Последствия падения обломков БПЛА в Киеве: пострадали 9 человек, среди них ребенок

В результате атаки ударных дронов вооруженных сил рф в Киеве зафиксировано падение обломков в Соломенском районе. В целом воздушная тревога продолжалась более двух часов. Об этом сообщает глава КГВА Сергей Попко в Telegram, пишет УНН.

Девятнадцать воздушных атак на Киев за октябрь! Сегодня ночью российские дроны снова летели на столицу. Воздушная тревога Киеве продолжалась более 2 часов. российские дроны не изменили свою постоянную тактику - заходили в сторону столицы с разных направлений, на разных высотах. Силами и средствами противовоздушной обороны вражеские беспилотники были вовремя обнаружены и обезврежены, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что предварительно, в результате атаки ударных дронов вооруженных сил рф в Киеве зафиксировано падение обломков а Соломенском районе. Здесь, в многоэтажном жилом доме возник пожар в нескольких помещениях. Из дома были эвакуированы 18 человек. Пострадало 9 человек, среди которых один ребенок.

По другому адресу в этом районе, в административном здании возникло возгорание, впоследствии произошла разгерметизация ГРП (уже устранено). Пожар ликвидирован. Без пострадавших, - сообщил Попко.

Напомним,

29 октября в Киеве в результате атаки БПЛА пострадали 6 человек, повреждены здания и газовая труба.