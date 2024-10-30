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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Последствия падения обломков БПЛА в Киеве: пострадали 9 человек, среди них ребенок

Последствия падения обломков БПЛА в Киеве: пострадали 9 человек, среди них ребенок

Киев  •  УНН

04:20 • 8632 просмотра

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В Соломенском районе Киева в результате падения обломков сбитых российских дронов пострадали 9 человек, среди них ребенок. Из многоэтажки эвакуировали 18 жителей, также повреждено административное здание.

В результате атаки ударных дронов вооруженных сил рф в Киеве зафиксировано падение обломков в Соломенском районе. В целом воздушная тревога продолжалась более двух часов. Об этом сообщает глава КГВА Сергей Попко в Telegram, пишет УНН.

Девятнадцать воздушных атак на Киев за октябрь! Сегодня ночью российские дроны снова летели на столицу. Воздушная тревога Киеве продолжалась более 2 часов. российские дроны не изменили свою постоянную тактику - заходили в сторону столицы с разных направлений, на разных высотах. Силами и средствами противовоздушной обороны вражеские беспилотники были вовремя обнаружены и обезврежены,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что предварительно, в результате атаки ударных дронов вооруженных сил рф в Киеве зафиксировано падение обломков а Соломенском районе. Здесь, в многоэтажном жилом доме возник пожар в нескольких помещениях. Из дома были эвакуированы 18 человек. Пострадало 9 человек, среди которых один ребенок.

По другому адресу в этом районе, в административном здании возникло возгорание, впоследствии произошла разгерметизация ГРП (уже устранено). Пожар ликвидирован. Без пострадавших,

- сообщил Попко.

Напомним,

29 октября в Киеве в результате атаки БПЛА пострадали 6 человек, повреждены здания и газовая труба.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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