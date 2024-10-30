Наслідки падіння уламків БПЛА у Києві: постраждали 9 людей, серед них дитина
Київ • УНН
У Солом'янському районі Києва внаслідок падіння уламків збитих російських дронів постраждало 9 людей, серед них дитина. З багатоповерхівки евакуювали 18 мешканців, також пошкоджено адміністративну будівлю.
Внаслідок атаки ударних дронів збройних сил рф у Києві зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському районі. Загалом повітряна тривога тривала понад понад дві години. Про це повідомляє очільник КМВА Сергій Попко у Telegram, пише УНН.
Девʼятнадцять повітряних атак на Київ за жовтень! Сьогодні вночі російські дрони знову летіли на столицю. Повітряна тривога Києві тривала понад 2 години. російські дрони не змінили свою постійну тактику - заходили в бік столиці з різних напрямків, на різних висотах. Силами та засобами протиповітряної оборони ворожі безпілотники були вчасно виявлені та знешкоджені,
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Зазначається, що попередньо, внаслідок атаки ударних дронів збройних сил рф в Києві зафіксовано падіння уламків а Соломʼянському районі. Тут, в багатоповерховому житловому будинку виникла пожежа а кількох помешканнях. З будинку було евакуйовано 18 людей. Постраждало 9 осіб, серед яких одна дитина.
За іншою адресою в цьому районі, в адміністративній будівлі виникло займання, згодом відбулася розгерметизація ГРП (вже усунено). Пожежу ліквідовано. Без постраждалих,
Нагадаємо
29 жовтня у Києві внаслідок атаки БПЛА постраждали 6 осіб, пошкоджено будівлі та газову трубу.