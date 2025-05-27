В Госдепартаменте США заявили, что последние заявления президента США Дональда Трампа, который заявил, что российский диктатор владимир путин "играет с огнем", не следует рассматривать как признак разочарования. Об этом заявила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс во время брифинга, передает УНН.

Я бы не назвала это разочарованием. Это заявление человека, который возглавлял борьбу за мир во многих разных регионах. Он четко и абсолютно прозрачно выразил свое мнение о том, что произошло. И я думаю, что это то, к чему россия должна отнестись серьезно. И, как я уже упоминала на прошлой неделе, в распоряжении президента есть много разных средств, чтобы убедиться, что наша позиция ощущается и что она может быть использована для того, чтобы повлиять на ситуацию и остановить эту бойню - сказала Брюс.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп сегодня заявил, что президент рф владимир путин "играет с огнем". Но глава Белого дома добавил, что является залогом следующим "плохим вещам", которые могли бы случиться с россией.

Заместитель председателя совбеза рф дмитрий медведев в ответ на слова президента США Дональда Трампа о российском диктаторе владимире путине, который "играет с огнем", заявил, что по-настоящему плохая вещь - Третья мировая, и американский лидер должен это понимать.